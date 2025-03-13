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Почти половина россиян верит в гадалок, экстрасенсов и магов

«КП»: 43% россиян верят в гадалок, экстрасенсов и магов
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Почти половина (43%) россиян верит в существование людей, способных видеть прошлое или предсказывать будущее, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,5 тыс. человек.

23% из них ответили, что никогда не сталкивались с ними лично, однако не исключают, что они живут среди обычных людей. Еще 20% уточнили, что встречались с магами, гадалками и экстрасенсами и лично убедились в наличии способностей у них.

«Когда мне было 16-17 лет, в магазине совершенно посторонняя женщина предсказала мое будущее. Запомнила, что она сказала, что я буду дважды замужем, это меня возмутило. Но, выходит, права была, все сбылось», — поделилась участница опроса.

10% респондентов сообщили, что сами обладают определенными способностями, например, видят вещие сны. При этом 44% респондентов заявили, что не верят в гадалок и экстрасенсов и считают, что сверхъестественное — это домыслы наивных людей и уловки шарлатанов.

Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое».

11 марта председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сообщила, что в Госдуму вносят законопроект о запрете в России эзотерических услуг, включая астрологию. Депутат подчеркнула, что подобные практики не имеют под собой научного обоснования, вводят людей в заблуждение и часто используются в мошеннических схемах.

Ранее таролог раскритиковал идею запрета эзотерических услуг в России.

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