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На юге Москвы эвакуировали торговый центр

«Осторожно, Москва»: торговый центр Columbus в Чертаново эвакуировали
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Telegram-канал «Осторожно, Москва»

В Москве в районе Чертаново эвакуировали торговый центр (ТЦ) Columbus. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев.

Что стало причиной эвакуации — неизвестно.

15 марта в подмосковных Мытищах эвакуировали торговый центр «Красный кит». По данным «Мытищи.Live», из здания вывели всех сотрудников и посетителей из-за «не учебной тревоги». На видео из ТЦ слышен звук сирены. Как рассказал один из очевидцев, на место прибыли полицейские и пожарные. По предварительным данным, в ТЦ произошел пожар.

2 марта вооруженный мужчина открыл огонь по охранникам торгового центра «Красный кит». Конфликт между ними произошел из-за того, что он зашел в ТЦ с большой сумкой, но отказался от досмотра. В ходе перепалки мужчина распылил в сторону охранников газовый баллон, после чего покинул ТЦ, однако спустя непродолжительное время вернулся с травматическим пистолетом и произвел несколько выстрелов. В результате его действий три человека пострадали, а самого нападавшего задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Москве из ТЦ «Небо» эвакуировали более 200 человек.

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