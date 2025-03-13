Экипаж летевшего в Красноярск самолета запросил аварийное снижение

В летевшем из Маньчжурии в Красноярск самолете произошла разгерметизация

Борт авиакомпании «ИрАэро», летевший из китайского города Маньчжурия в Красноярск, запросил аварийное снижение из-за разгерметизации. Об этом сообщает Telegram-канал «‎Авиаторщина»‎.

Уточняется, что на борту Bombardier CRJ-200 (RA-67162) находились 38 пассажиров и шесть членов экипажа. Известно, что на подлете к пункту назначения пилоты приступили к снижению, но через несколько минут сработала сигнализация. Тогда экипаж доложил диспетчерам о разгерметизации и запросил аварийное снижение до безопасной высоты.

Дальнейший заход и посадка самолета прошли в штатном режиме, пострадавших нет. Борт отстранили от эксплуатации для оценки технического состояния. Комиссия расследует инцидент.

13 марта сообщалось, что у самолета авиакомпании S7, летевшего из Новосибирска, разрушился тормоз в аэропорту узбекского города Фергана. Уточняется, что во время сруливания с ВПП командир почувствовал поворот влево и прекратил руление.

После пассажиров высадили прямо на ВПП и вместе с багажом доставили в терминал. Самолет отстранили от эксплуатации и отбуксировали на перрон. Аэродром Ферганы временно закрывался на прилет и вылет по причине блокировки единственной полосы.

Ранее рейс из Таиланда в Россию задержали почти на сутки.