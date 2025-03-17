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Дачникам рассказали о вредителе, который может снизить урожайность

Pravda.Ru: уховертка может снизить урожайность на даче
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Shutterstock

Уховертка или щипавка может нанести ущерб огороду при чрезмерном размножении. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных садоводов.

По их словам, эти насекомые могут приносить пользу на даче, потому что питаются вредителями и способствуют обогащению почвы. Однако если их слишком много, они могут поедать листья, лепестки и плоды растений, что снизит урожайность.

«Для контроля популяции уховерток рекомендуется использовать естественные методы, избегая химических пестицидов, чтобы не навредить экосистеме сада. Важные меры включают устранение укрытий, где насекомые могут прятаться, таких как камни и отслоившаяся кора», — добавили в сообщении.

Кроме того, дачникам посоветовали контролировать влажность в саду и использовать ловушки с водой и маслом, которые будут привлекать насекомых.

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова до этого говорила, что в марте дачникам важно провести обрезку деревьев и обработку от зимующих вредителей. Садовод также советует приоткрыть укрывной материал, чтобы деревья и кусты проветрились после зимы.

Ранее дачникам рассказали, как получить хороший урожай томатов.

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