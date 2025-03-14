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Дачникам рассказали, как получить хороший урожай томатов

Pravda.Ru: правильный сорт поможет получить хороший урожай томатов на даче
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Freepik.com

Выбор правильного сорта томатов поможет получить хороший урожай на даче, он должен подходить под климат и условия выращивания. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных садоводов.

По их словам, стоит также обеспечить растениям регулярный полив и подкормку. Рядом с ними можно высадить растения-компаньоны, например, базилик или бархатцы.

К числу самых урожайных эксперты отнесли сорт «Легенда Тарасенко», который плодоносит до заморозков, «Манимейкер», подходящий для салатов, «Медвежья лапа», требующий минимального ухода. Кроме того, они выделили варианты «Славянский шедевр» и «Большая слива».

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова до этого говорила, что в марте дачникам важно провести обрезку деревьев и обработку от зимующих вредителей. Садовод также советует приоткрыть укрывной материал, чтобы деревья и кусты проветрились после зимы. Помимо этого, важно очистить участок от мусора. Обработку от вредителей, по ее словам, стоит провести в конце месяца. Специалист также порекомендовала заняться выращиванием капусты на рассаду.

Ранее дачникам рассказали, какое удобрение поможет получить хороший урожай клубники.

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