Дачникам рассказали, как получить хороший урожай томатов

Выбор правильного сорта томатов поможет получить хороший урожай на даче, он должен подходить под климат и условия выращивания. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных садоводов.

По их словам, стоит также обеспечить растениям регулярный полив и подкормку. Рядом с ними можно высадить растения-компаньоны, например, базилик или бархатцы.

К числу самых урожайных эксперты отнесли сорт «Легенда Тарасенко», который плодоносит до заморозков, «Манимейкер», подходящий для салатов, «Медвежья лапа», требующий минимального ухода. Кроме того, они выделили варианты «Славянский шедевр» и «Большая слива».

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова до этого говорила, что в марте дачникам важно провести обрезку деревьев и обработку от зимующих вредителей. Садовод также советует приоткрыть укрывной материал, чтобы деревья и кусты проветрились после зимы. Помимо этого, важно очистить участок от мусора. Обработку от вредителей, по ее словам, стоит провести в конце месяца. Специалист также порекомендовала заняться выращиванием капусты на рассаду.

Ранее дачникам рассказали, какое удобрение поможет получить хороший урожай клубники.