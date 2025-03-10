Дачникам рассказали, какие работы нужно провести на участке в марте

В марте дачникам важно провести обрезку деревьев и обработку от зимующих вредителей. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Садовод также советует приоткрыть укрывной материал, чтобы деревья и кусты проветрились после зимы. Помимо этого, важно очистить участок от мусора. Обработку от вредителей, по ее словам, стоит провести в конце месяца.

Специалист также порекомендовала заняться выращиванием капусты на рассаду.

«Сделать это дома проблематично, потому что ей нужна температура 0...+1°C. Поэтому советую выращивать рассаду в теплице на даче», — заключила Воронова.

До этого Ольга Воронова говорила, что одной из самых частых ошибок при выращивании рассады является высадка семян в слишком маленькие емкости, потому что в них очень мало ресурсов для растения. По ее словам, не стоит также поливать рассаду чаще раза в три-четыре дня. Для этой цели она рекомендует использовать лейку с очень тонким носиком или большой шприц, чтобы провести процедуру аккуратно.

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