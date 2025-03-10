Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МВД предупредили о мошенничестве под предлогом обналичивания Пушкинской карты

ТАСС: мошенники похищают деньги, обещая вывод средств с Пушкинской карты
close
Пресс-служба Министерства культуры РФ

Министерство внутренних дел (МВД) России предупредило о мошенниках, которые обманывают подростков, предлагая им инструкции по выводу средств с Пушкинской карты. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно материалам управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, мошенники предлагают подросткам инструкции по выводу средств с Пушкинской карты «за небольшую плату», однако это является обманом. В ведомстве отметили, что такие способы не работают, а попытка «обналичить» карту может быть квалифицирована как мошенничество.

В МВД напомнили, что средства на Пушкинской карте предназначены исключительно для оплаты билетов в театры, музеи, кино и на концерты, а перепродажа карты или билетов запрещена. Также в ведомстве отметили, что мошенники часто взламывают аккаунты в социальных сетях и от имени владельца просят друзей перевести деньги или сообщить личные данные. Как указали в МВД, виртуальная дружба также может быть опасной. Так, мошенники в играх могут притворяться интересными собеседниками, чтобы завоевать доверие подростков и получить личную информацию, такую как Ф.И.О. или данные банковских карт.

В середине февраля заместитель главы МВД России Андрей Храпов заявил на форуме «Кибербезопасность в финансах», что ущерб от IT-преступлений в 2024 году вырос на 36% по сравнению с 2023 годом и составил 200 млрд рублей против 147 млрд рублей.

Также в МВД России отметили увеличение числа детей среди пострадавших от кибермошенничества.

По данным «Известий», в 2024 году наиболее распространенной схемой против детей стала кража денег с помощью мобильных игр, фанатов которых злоумышленники обманным путем убеждали переводить средства со счетов родителей. Также в числе пяти наиболее популярных схем обмана были фейковые инвестиции, предоставление поддельных ответов на экзамены и продажа товаров через мошеннические сайты.

Ранее мошенники, похитившие 200 млн через Пушкинские карты, получили тюремные сроки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами