Россиян предупредили о мошенничестве под видом пассивного заработка

Мошенники часто скрываются под видом брокеров и обещают пассивный заработок, вовлекая своих жертв в обман. Об этом сообщили ТАСС в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

По данным ведомства, потенциальных жертв мошенников должно насторожить отсутствие прозрачности и признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, которые перечислены на сайте Центробанка. Также перед тем, как начинать вести дела с брокером, нужно проверить лицензию, которая может оказаться поддельной.

В МВД призвали не торопиться принимать предложение о пассивном заработке. Большинство схем с псевдоинвестициями рассчитаны на то, чтобы обмануть человека дважды: первый раз в момент «инвестиции», а второй — в момент вывода денег.

В компании T2 отмечали, что интернет-мошенники переключили основное внимание с пожилых граждан на российских подростков и студентов. Специалисты подчеркивают, что ранее основным объектом внимания злоумышленников были пожилые люди, но сегодня их внимание сместилось на более молодую аудиторию. Высокая доверчивость и недостаточный опыт работы с финансовыми инструментами делают несовершеннолетних и молодежь легкой мишенью для преступников.

Ранее россиян предупредили об активности мошенников, продающих ответы к ЕГЭ.