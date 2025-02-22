В Курске школьников стали часами держать в холодных подвалах из-за ракетной тревоги

В Курске школьников стали часами держать в коридорах и подвалах учебных заведений из-за воздушных тревог. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказали жители города.
По словам родителей, данная практика продолжается порядка двух недель, с того момента, как ракетная опасность в городе начала объявляться на более длительный срок. При этом некоторые семьи отказываются от возможности переводить детей на дистанционное обучение из-за личных взглядов на образование.
Одна из местных жительниц рассказала, что в одной из школ детей отправляют в раздевалку, которая находится в подвале. В холодном помещении школьники могут сидеть порядка двух часов, для ребят это тяжело.
«Сосед говорит: прямо кошмар, у нас дочь там сидит, а она у нас болеет», — рассказала она.
Аналогичные инциденты подтвердили родители учеников из других школ Курска. Жители города отметили, что фактически обучение проводить невозможно из-за постоянных атак.
До этого жительница Суджанского района рассказала, как военнослужащие украинской армии, напавшие на Курскую область, стреляли в окна домов, где находилось мирное население.
Ранее появилось видео сброса бомбы на ВСУ в Курской области.