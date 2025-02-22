В Курске детей часами держат в коридорах и подвалах школ из-за воздушной тревоги

В Курске школьников стали часами держать в коридорах и подвалах учебных заведений из-за воздушных тревог. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказали жители города.

По словам родителей, данная практика продолжается порядка двух недель, с того момента, как ракетная опасность в городе начала объявляться на более длительный срок. При этом некоторые семьи отказываются от возможности переводить детей на дистанционное обучение из-за личных взглядов на образование.

Одна из местных жительниц рассказала, что в одной из школ детей отправляют в раздевалку, которая находится в подвале. В холодном помещении школьники могут сидеть порядка двух часов, для ребят это тяжело.

«Сосед говорит: прямо кошмар, у нас дочь там сидит, а она у нас болеет», — рассказала она.

Аналогичные инциденты подтвердили родители учеников из других школ Курска. Жители города отметили, что фактически обучение проводить невозможно из-за постоянных атак.

До этого жительница Суджанского района рассказала, как военнослужащие украинской армии, напавшие на Курскую область, стреляли в окна домов, где находилось мирное население.

Ранее появилось видео сброса бомбы на ВСУ в Курской области.