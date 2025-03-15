Стая собак напала на школьника во Владикавказе

В Северной Осетии ребенок попал в больницу после нападения стаи собак

Во Владикавказе стая из шести собак набросилась на ребенка, пострадавший госпитализирован. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

Стаю собак, напавшую на ребенка, отловили во Владикавказе, все животные переданы в приют. Как отметили в городской администрации, псы были чипированы — у них обнаружены бирки на ушах.

Пострадавшему 11-летнему мальчику потребовалась медицинская помощь, подробности о его состоянии неизвестны. По факту произошедшего глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Обстоятельства нападении животных на несовершеннолетнего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Забайкальском крае местному жителю потребовалась медицинская помощь после нападения ротвейлера. Пес разодрал мужчине руки и ноги. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, мужчина проходит курс лечения. Известно, что собака домашняя, забайкалец намерен связаться с ее владельцем и решить вопрос в досудебном порядке. В противном случае он намерен обратиться в правоохранительные органы.

Ранее в Сургуте домашняя собака напала на ребенка и вырвала из его ноги кусок кожи.