Стало известно, когда прооперируют пострадавшего от хаски мальчика

Мальчику, который пострадал во время нападения хаски в Сочи, вскоре проведут первую операцию по реконструкции лица. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на отца ребенка.

Как рассказал родитель, сейчас медики проводят антибактериальную терапию, но вскоре они закончат все манипуляции в этом направлении и приступят к пластике. Первая операция назначена на 17 марта.

«Прошел обход врачей. Сказали, что реконструкция начнется со следующей недели. С понедельника начнутся первые операции», – поделился отец.

Операция ребенку понадобилась после того, как две собаки породы хаски напали на него и разобрали лицо. Пострадавший попал в больницу, его состояние оценили как тяжелое. Во время нападения животные отгрызли ему часть носа и губы, но кожа не прижилась.

Спустя некоторое время мальчика отправили в московскую клинику. Как рассказал отец, в состоянии ребенка заметна положительная динамика.

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