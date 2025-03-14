Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда прооперируют пострадавшего от хаски мальчика

КП: пострадавшего от хаски мальчика прооперируют на следующей неделе
close
Freepik.com

Мальчику, который пострадал во время нападения хаски в Сочи, вскоре проведут первую операцию по реконструкции лица. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на отца ребенка.

Как рассказал родитель, сейчас медики проводят антибактериальную терапию, но вскоре они закончат все манипуляции в этом направлении и приступят к пластике. Первая операция назначена на 17 марта.

«Прошел обход врачей. Сказали, что реконструкция начнется со следующей недели. С понедельника начнутся первые операции», – поделился отец.

Операция ребенку понадобилась после того, как две собаки породы хаски напали на него и разобрали лицо. Пострадавший попал в больницу, его состояние оценили как тяжелое. Во время нападения животные отгрызли ему часть носа и губы, но кожа не прижилась.

Спустя некоторое время мальчика отправили в московскую клинику. Как рассказал отец, в состоянии ребенка заметна положительная динамика.

Ранее в Бурятии домашняя овчарка сбежала из вольера и напала на семилетнюю девочку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами