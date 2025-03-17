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В Петербурге женщина с братом напала на медиков и сама вызвала полицию

Фонтанка: в Петербурге брат и сестра напали на приехавших к ним медиков
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Evgenii Panov/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге медикам понадобилась помощь врачей после вызова. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на Афонской улице в Приморском районе города. По данным издания, 30-летняя женщина вызвала скорую помощь для своего отца.

Когда медики прибыли на место, звонившая якобы толкнула фельдшера, а ее 29-летний брат ударил по лицу водителя. После произошедшего сама женщина позвонила в полицию.

«В итоге потерпевшие были осмотрены врачами Елизаветинской больницы, полученные травмы зафиксированы, заявления в полицию написаны», – сообщается в публикации.

Женщину направили в отделение полиции, но отпустили после опроса, она находится под обязательством о явке. В отношении ее брата составили протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Петербурге 29-летний мужчина напал на фельдшера, когда тот приехал к нему на вызов. Сам подозреваемый потерял сознание в прачечной, ему понадобилась помощь медиков. К моменту приезда специалистов он пришел в себя и нанес несколько ударов врачу. Женщина получила черепно-мозговую травму.

Раннее в Петербурге безработный избил двух фельдшеров скорой помощи.

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