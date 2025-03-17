Фигуранты дела о заражении детей туберкулезом в Приморье получили срок

В Приморском крае предпринимателю Юрию Кононенко и его кухонному работнику Надежде Стожаровой вынесли приговор по делу о заражении 12 детей в школьной столовой туберкулезом. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По данным суда, жительница Дальногорска работала в школьной столовой без медкомиссии. При этом у нее была открытая форма туберкулеза, а с 2019 года она болеет ВИЧ-инфекцией. Оказалось, что при найме женщина представила фальшивые документы, в индивидуальный предприниматель трудоустроил ее без медицинской книжки.

Потерпевшие подали 16 исков на сумму 19 млн рублей.

Фигурантов признали виновным по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Стожарову признали виновной за «использование заведомо подложного официального документа», но она получила лишь три года ограничения свободы. Кононенко осудили на один год и восемь месяцев.

Прокурор собирается обжаловать приговор из-за мягкости.

До этого в Подмосковье прокуратура взяла под контроль расследование отравления детей соевыми палочками. Известно, что палочки девочка купила в одном из продуктовых магазинов и дала попробовать одноклассникам. Все они попробовали лакомства, несмотря на сильный запах перца. В результате шесть школьников отравились.

Ранее в Петербурге годовалая девочка попала в больницу с отравлением таблетками от эпилепсии.