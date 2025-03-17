Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фигуранты дела о заражении детей туберкулезом в Приморье получили срок

В Приморье бизнесмена осудили за распространение туберкулеза в российской школе
close
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

В Приморском крае предпринимателю Юрию Кононенко и его кухонному работнику Надежде Стожаровой вынесли приговор по делу о заражении 12 детей в школьной столовой туберкулезом. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По данным суда, жительница Дальногорска работала в школьной столовой без медкомиссии. При этом у нее была открытая форма туберкулеза, а с 2019 года она болеет ВИЧ-инфекцией. Оказалось, что при найме женщина представила фальшивые документы, в индивидуальный предприниматель трудоустроил ее без медицинской книжки.

Потерпевшие подали 16 исков на сумму 19 млн рублей.

Фигурантов признали виновным по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Стожарову признали виновной за «использование заведомо подложного официального документа», но она получила лишь три года ограничения свободы. Кононенко осудили на один год и восемь месяцев.

Прокурор собирается обжаловать приговор из-за мягкости.

До этого в Подмосковье прокуратура взяла под контроль расследование отравления детей соевыми палочками. Известно, что палочки девочка купила в одном из продуктовых магазинов и дала попробовать одноклассникам. Все они попробовали лакомства, несмотря на сильный запах перца. В результате шесть школьников отравились.

Ранее в Петербурге годовалая девочка попала в больницу с отравлением таблетками от эпилепсии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами