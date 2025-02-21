В Петербурге годовалая девочка попала в больницу с отравлением таблетками от эпилепсии

В Петербурге годовалую девочку госпитализировали после того, как она попробовала дома таблетки от эпилепсии. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в доме на улице Тельмана. По данным издания, ребенок остался без присмотра и употребил лекарства. В результате пострадавшая попала в больницу с острым отравлением, ее состояние медики оценили как тяжелое.

На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего. Известно, что девочка росла в полной семье, не состоявшей на учете.

До этого в Красноярском крае ребенок отравился детской смесью с наркотиками. Женщина решила приготовить себе дозу, в процессе вещество попало в банку с водой, которой позже она разбавила смесь.

Позже состояние дочери ухудшилось, и родительница вызвала скорую помощь. Медики оказали пострадавшей всю необходимую помощь, спустя некоторое время органы опеки забрали ребенка у матери.

Ранее многодетная россиянка попробовала воду в стакане и оказалась в реанимации с отеком мозга.