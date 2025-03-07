Стало известно о самочувствии детей, отравившихся соевыми палочками в Подмосковье

Прокуратура Подмосковья обратила внимание на ситуацию с отравившимися школьниками. Об этом ведомство сообщает в официальном Telegram-канале.
Известно, что палочки девочка купила в одном из продуктовых магазинов и дала попробовать одноклассникам. Все они попробовали лакомства, несмотря на сильный запах перца. В результате шесть школьников отравились.
«В настоящее время их состояние удовлетворительное, угроза жизни отсутствует», – сообщается в публикации.
Специалисты изъяли оставшиеся палочки и проводят исследования.
Сотрудники прокуратуры контролируют ход и результаты расследования дела, которое ранее возбудили в СК РФ. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.
Инцидент произошел в Красноармейске. Один из учащихся принес в школу палочки с соевым мясом, которые были произведены в Китае. Этот продукт стал трендом в TikTok.
Спустя некоторое время после пробы пяти девочкам и одному мальчику понадобилась помощь медиков из-за отравления. Их госпитализировали.
Ранее в Петербурге годовалая девочка попала в больницу с отравлением таблетками от эпилепсии.