Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о самочувствии детей, отравившихся соевыми палочками в Подмосковье

В Подмосковье прокуратура контролирует расследование отравления детей палочками
close
Telegram-канал Прокуратура Московской области

Прокуратура Подмосковья обратила внимание на ситуацию с отравившимися школьниками. Об этом ведомство сообщает в официальном Telegram-канале.

Известно, что палочки девочка купила в одном из продуктовых магазинов и дала попробовать одноклассникам. Все они попробовали лакомства, несмотря на сильный запах перца. В результате шесть школьников отравились.

«В настоящее время их состояние удовлетворительное, угроза жизни отсутствует», – сообщается в публикации.

Специалисты изъяли оставшиеся палочки и проводят исследования.

Сотрудники прокуратуры контролируют ход и результаты расследования дела, которое ранее возбудили в СК РФ. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел в Красноармейске. Один из учащихся принес в школу палочки с соевым мясом, которые были произведены в Китае. Этот продукт стал трендом в TikTok.

Спустя некоторое время после пробы пяти девочкам и одному мальчику понадобилась помощь медиков из-за отравления. Их госпитализировали.

Ранее в Петербурге годовалая девочка попала в больницу с отравлением таблетками от эпилепсии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами