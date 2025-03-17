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На МКАД произошло массовое ДТП

Госавтоинспекция: на 67-м и 75-м км МКАД произошло два крупных ДТП
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Максим Блинов/РИА Новости

Утром на МКАД произошло два крупных ДТП. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Сначала на внешней стороне 75-го километра кольцевой автодороги столкнулись четыре автомобиля, в результате чего травмы различной степени тяжести получил несовершеннолетний пассажир. На месте аварии машины могут ехать по двум из пяти полос.

Еще одна авария произошла на внешней стороне 67-го км автострады, где, по предварительным данным, столкнулись пять транспортных средств. Сведений о пострадавших в этом инциденте не поступало. Движение на месте ДТП осуществляется по одной полосе из пяти.

Этой же ночью на северо-западе столицы произошло массовое ДТП. Как написали очевидцы в соцсетях, на улице Новая Башиловка столкнулись шесть автомобилей.

Пострадавший при ДТП Денис Гайдомакин рассказал, что авария произошла из-за двух транспортных средств, которые «гонялись друг за другом» на большой скорости. Один из этих автомобилей врезался в другую машину, которая по инерции задела еще одно транспортное средство.

Ранее в МЧС раскрыли детали ДТП, в которое попал замминистра.

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