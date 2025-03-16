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В МЧС раскрыли детали ДТП, в которое попал замминистра по дороге из ДНР

МЧС: замминистра МЧС Курынин попал в ДТП в Тульской области
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Замминистра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Роман Курынин находился с рабочей поездкой в Донецкой народной республике (ДНР), а на обратном пути в Москву попал в ДТП. Об этом сообщает в своем Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве рассказали, что это произошло в Тульской области на трассе М-4 «Дон». В результате ДТП никто не пострадал.

Изначально об инциденте написал Telegram-канал 112 со ссылкой на источник. По его словам, все произошло на 235 км трассы М-4 «Дон». Курынин и еще несколько человек ехали на автомобиле Tank 500. В результате ДТП внедорожник перевернулся. Однако в комментарии «Газете.Ru» сам заместитель министра заверил, что не попадал в аварию в Тульской области. Он сказал, что «это все неправда», и он не знает, откуда взялась информация о ДТП.

Курынин занял должность замминистра МЧС РФ в июле 2024-го. До этого он четыре года был руководителем Росздравнадзора по Москве и Московской области.

Ранее наезд BMW на пешеходов в центре Москвы попал на видео.

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