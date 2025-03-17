В Москве «гонки» двух автомобилей закончились массовым ДТП

На северо-западе столицы произошло массовое ДТП, передает РЕН ТВ.

Как пишут в соцсетях, на улице Новая Башиловка столкнулись шесть автомобилей.

Пострадавший при ДТП Денис Гайдомакин рассказал, что авария произошла из-за двух транспортных средств, которые «гонялись друг за другом» на большой скорости. Один из этих автомобилей врезался в другую машину, которая по инерции задела еще одно транспортное средство.

Накануне Renault и BMW столкнулись около 20:30 у в районе дома №5 по Кожевнической улице в Москве. В результате один автомобиль влетел в толпу на остановке. Как рассказали очевидцы, водитель BMW вел себя «неадекватно», был пьян и ему потребовалась медицинская помощь. В результате произошедшего пострадали как минимум шесть человек. К Павелецкому вокзалу прибыли шесть экипажей скорой помощи и вертолет санавиации. СК заявил о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Ранее в МЧС раскрыли детали ДТП, в которое попал замминистра.