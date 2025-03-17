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В Саудовской Аравии за «аморальные действия» задержали десятки человек

FT: в Саудовской Аравии свыше 50 человек задержали за аморальные действия
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Amr Nabil/AP

В Саудовской Аравии за совершение «безнравственных действий» задержали свыше 50 человек. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT).

Власти подозревают задержанных в проституции и попрошайничестве. Среди арестованных за «аморальные действия» в массажных салонах и принуждение женщин и детей к уличному попрошайничеству десятки иностранных граждан.

12 февраля посол Саудовской Аравии в Великобритании Халид ибн Бандар аль Сауд заявил, что в стране не планируют менять законы ради продажи алкоголя на чемпионате мира — 2034.

В январе 2024 года сообщалось, что в Саудовской Аравии планируют открыть первый магазин с алкогольной продукцией.

Саудовская Аравия является одной из наиболее консервативных стран в исламском мире. Здесь полностью запрещено употребление алкоголя как подданными, так и иностранными гражданами.

Однако премьер-министр и наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман аль Сауд в своей программе развития страны Vision 2030 заявил о стремлении сделать Саудовскую Аравию более открытым и прогрессивным государством, при этом сохраняя важную роль традиционных ценностей.

Ранее сообщалось, что звезда «Реала» опасается переезда в Саудовскую Аравию.

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