Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Реала» опасается переезда в Саудовскую Аравию

Игрок «Реала» Винисиус опасается переезда в Саудовскую Аравию
close
Global Look Press

Футболист мадридского «Реала» Винисиус сомневается в переходе в чемпионат Саудовской Аравии, передает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на издание Marca.

Винисиус опасается, что переезд в Саудовскую Аравию плохо скажется на его имидже. Игрок не хочет, чтобы его называли человеком, который выбрал деньги, а не футбол.

В текущем сезоне Винисиус принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 10 результативными передачами.

В январе Винисиус получил наказание за толчок в голову голкипера испанской «Валенсии» Столе Димитриевски. Таким образом, Винисиус пропустит два ближайших матча национального чемпионата против «Лас-Пальмаса» и «Вальядолида». Помимо дисквалификации, южноамериканец должен будет выплатить штраф в размере €600 тыс.

В прошлом матче «Реал» обыграл на выезде «Манчестер Сити» в стыковом раунде Лиги чемпионов со счетом 3:2. Ответная игра пройдет 19 февраля.

Ранее стало известно будущее Винисиуса в «Реале».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами