Звезда «Реала» опасается переезда в Саудовскую Аравию

Футболист мадридского «Реала» Винисиус сомневается в переходе в чемпионат Саудовской Аравии, передает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на издание Marca.

Винисиус опасается, что переезд в Саудовскую Аравию плохо скажется на его имидже. Игрок не хочет, чтобы его называли человеком, который выбрал деньги, а не футбол.

В текущем сезоне Винисиус принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 10 результативными передачами.

В январе Винисиус получил наказание за толчок в голову голкипера испанской «Валенсии» Столе Димитриевски. Таким образом, Винисиус пропустит два ближайших матча национального чемпионата против «Лас-Пальмаса» и «Вальядолида». Помимо дисквалификации, южноамериканец должен будет выплатить штраф в размере €600 тыс.

В прошлом матче «Реал» обыграл на выезде «Манчестер Сити» в стыковом раунде Лиги чемпионов со счетом 3:2. Ответная игра пройдет 19 февраля.

Ранее стало известно будущее Винисиуса в «Реале».