Полицейские предупредили о новой схеме телефонных мошенников

Мошенники под видом сотрудников управляющей компании звонят жильцам и предлагают пересчитать квартплату. Об этом, ссылаясь на документы МВД России, сообщает РИА Новости.

В них говорится, что такая преступная схема направлена на пенсионеров. Злоумышленники звонят с неизвестного номера и, представляясь сотрудниками управляющей компании, предлагают пожилым гражданам пересчитать квартплату. Таким способом преступники пытаются получить персональные данные пенсионеров.

Правоохранители призвали россиян не верить таким уловкам мошенников.

16 марта сообщалось, что мошенники придумали способ получения доступа к SIM-карте и мобильному банку.

15 марта в МВД рассказали, что аферисты стали списывать крупные суммы денег при звонке потерпевшего на неизвестный номер во время долгого ожидания на линии.

Ранее были названы фразы, выдающие мошенников в телефонном разговоре.