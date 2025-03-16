Мошенники придумали способ получения доступа к сим-карте и мобильному банку

Мошенники изобрели схему для получения доступа к сим-карте и мобильному банку

МВД России сообщило о выявлении новой аферы, при которой злоумышленники получают доступ к сим-картам и мобильному банку жертв. Об этом говорится в материалах ведомства, с которыми ознакомился ТАСС.

Мошенники звонят гражданам, представляясь инженерами оператора связи, и под предлогом «проверки телефонной линии» просят набрать комбинации вроде #90, #09 или других.

«Нажатие этих цифр передает управление сим-картой аферистам, что позволяет им совершать звонки за ваш счет и получать доступ к банковским приложениям», — пояснили в МВД.

В ведомстве призвали немедленно завершать такие разговоры: «При получении подозрительного звонка кладите трубку и блокируйте номер». Также специалисты рекомендуют не сообщать посторонним персональные данные и коды из SMS.

Для защиты от подобных афер МВД советует установить двухфакторную аутентификацию в банковских приложениях и регулярно проверять историю операций. В случае попытки мошенничества следует обращаться в полицию.

Ранее в Петербурге девушка стала жертвой мошенников, но была задержана.