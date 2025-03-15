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В МВД объяснили, почему нельзя перезванивать незнакомцам

МВД: аферисты списывают со счета крупную сумму денег во время звонка
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Depositphotos

Аферисты стали списывать крупные суммы денег при звонке потерпевшего на неизвестный номер во время долгого ожидания на линии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные МВД России.

Сначала мошенники отправляют СМС с просьбой перезвонить, а затем, когда потерпевший набирает номер, долго держат его на линии. В результате этих действий аферисты получают крупные суммы денег, отметило агентство.

В МВД объяснили, что существуют сервисы с платным звонком. Злоумышленники регистрируют такой сервис и распространяют номер без предупреждения о снятии платы за звонок.

13 марта член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, эксперт в сфере искусственного интеллекта Игорь Ашманов рассказал, что телефонные мошенники каждый день крадут у россиян около миллиарда рублей. По его словам, в год это сотни миллиардов рублей, и с каждым годом эта цифра увеличивается на 20-30%.

Эксперт заявил, что в мошеннических сетях работают не менее 50 тыс. человек. В день граждане РФ получают 20 млн звонков, то есть каждый мошенник совершает 300-400 звонков, добавил Ашманов.

Ранее были названы фразы, выдающие мошенников в телефонном разговоре.

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