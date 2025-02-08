Названы фразы, выдающие мошенников в телефонном разговоре

Часто телефонных мошенников можно вычислить по определенным фразам из разговора. Очевидно, что когда дело доходит до просьб продиктовать код из СМС, номер карты или назвать паспортные данные, уже можно понять на 100%, что на том конце провода мошенник. Но это можно выявить и раньше, рассказал «Газете.Ru» Артемий Пономарев, директор по продукту СберМобайла.

Первая триггер-фраза: «Вы выиграли в лотерею».

«Особенно этот сценарий популярен в новогодние праздники, когда многие россияне играют в лотерею, зачастую всей семьей. Мошенники просят оплатить некий сбор – процент от выигрыша. Как правило, перевести сумму просят по реквизитам или номеру телефона», — объяснил он.

Вторая — «У вас технические неполадки с роутером».

«Это не самая очевидная схема, потому что в этом случае мошенники не просят продиктовать им пароль от банковской карты или другие чувствительные данные. Мошенник представляется сотрудником техподдержки и сообщает, что у вас проблемы с роутером или интернетом, утверждает, что кто-то хочет украсть ваши данные. Чтобы вызвать доверие, используют в разговоре техническую терминологию. В ходе разговора просят установить программу или дать доступ к вашему устройству. Как итог – это может открыть доступ для мошенников к устройствам внутри локальной сети, Далее они могут завладеть информацией на ноутбуке, украсть ваши данные и получить доступ к банковским картам», — отметил эксперт.

По его словам, важно помнить, что настоящие сотрудники государственных органов или банков никогда не будут требовать личные данные по телефону или просить перевести деньги на неизвестный счет. Если возникают сомнения, лучше прервать разговор и самостоятельно связаться с организацией через официальные каналы связи.

Третья фраза — «Проверка счетчиков» или «Запись на флюорографию».

«Тоже не самая очевидная ситуация, так как, на первый взгляд, все выглядит довольно безобидным. Вам присылают обычную смс с кодом, вы называете его мошенникам, а после этого они делают вид, что забыли отключить микрофон, и начинают фоново рассказывать кому-то о том, что «доступ на Госуслуги получен», «можно оформлять кредит». Жертва реагирует, мошенники быстро заканчивают разговор, якобы понимая, что их поймали на вранье. Через несколько минут на мобильный телефон жертвы поступает звонок якобы из ФСБ – говорят, что в курсе ситуации и предлагают помощь. В ходе разговора запугивают фразами «на вас заведено уголовное дело», «не сообщайте об этом никому, иначе пострадают ваши родственники». Цель – выманить у вас деньги под предлогом перевода их на «безопасный счет» для решения сложившейся ситуации», — подчеркнул специалист.

И, конечно, во всех схемах мошенники активно используют социальную инженерию.

«Фразы «это стандартная процедура», «мы хотим вам помочь», «это конфиденциальная информация» – все они вызывают доверие у потенциальной жертвы, создают ощущение важности разговора и побуждают к действию без раздумий», — резюмировал эксперт.

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