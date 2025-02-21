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Десятилетняя девочка провалилась в открытый люк в Петербурге и попала в больницу

78.ru: в Петербурге девочка провалилась в открытый люк и попала в больницу
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Depositphotos

В Петербурге десятилетняя девочка провалилась в открытый люк на улице и получила травмы. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 21 февраля на Славянской улице, когда ребенок гулял вместе со своей матерью и собакой возле дома. В какой-то момент женщина услышала крик дочери и повернулась в сторону звука — оказалось, что девочка провалилась в открытый люк, в котором находилась холодная вода.

Женщине удалось вытащить ребенка из люка. Она быстро отвела девочку домой, чтобы отогреть в ванной. Позже она заметила, что куртка ее дочери порвана и вся в грязи.

Девочку доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у ребенка ушиб левого бедра и ушиб левого локтевого сустава. Ее отпустили домой.

Ранее десятилетняя девочка попала в больницу, выпав из окна в Петербурге.

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