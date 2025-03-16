Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жители Симферополя сообщили о взрывах и пожаре в городе

У Симферопольского водохранилища слышны взрывы и начался пожар

Жители Симферополя сообщили о взрывах около Крымского федерального университета и Симферопольского водохранилища. Кадры, на которых над городом поднимается черный дым, публикует Telegram-канал «Чп/Симферополь».

По словам местных жителей, они слышали несколько хлопков и «звон со стороны здания» университета, а потом начался пожар.

Жители микрорайона Марьино тоже рассказали о сильном пожаре.

Telegram-канал со ссылкой на МЧС пишет, что на площади в 300 кв. м у водохранилища горит камыш. На место прибыли пожарные.

Накануне в станице Елизаветинской под Краснодаром тоже загорелся камыш на площади в 3 тыс. кв. м. Возгорание произошло в районе улицы Яблоневой. К тушению привлекли шесть единиц техники и 30 пожарных. Им удалось локализовать возгорание и не допустить распространения огня на жилые здания.

Ранее жители Башкирии пожаловались на неприятный химический запах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами