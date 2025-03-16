Жители Симферополя сообщили о взрывах и пожаре в городе

Жители Симферополя сообщили о взрывах около Крымского федерального университета и Симферопольского водохранилища. Кадры, на которых над городом поднимается черный дым, публикует Telegram-канал «Чп/Симферополь».

По словам местных жителей, они слышали несколько хлопков и «звон со стороны здания» университета, а потом начался пожар.

Жители микрорайона Марьино тоже рассказали о сильном пожаре.

Telegram-канал со ссылкой на МЧС пишет, что на площади в 300 кв. м у водохранилища горит камыш. На место прибыли пожарные.

Накануне в станице Елизаветинской под Краснодаром тоже загорелся камыш на площади в 3 тыс. кв. м. Возгорание произошло в районе улицы Яблоневой. К тушению привлекли шесть единиц техники и 30 пожарных. Им удалось локализовать возгорание и не допустить распространения огня на жилые здания.

Ранее жители Башкирии пожаловались на неприятный химический запах.