В Ессентуках пожар в здании распространился на площади в 800 квадратных метров

В Ессентуках загорелось неэксплуатируемое здание на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Ставропольскому краю.

По данным ведомства, здание горит на улице Карла Маркса, сначала площадь пожара составляла 150 квадратных метров, но огонь быстро распространился. Есть угроза продуктовым складам, отметили пожарные.

На месте происшествия работают 43 специалиста и 13 единиц техники, заключили в МЧС.

До этого в Новокуйбышевске Самарской области потушили пожар на складе. Пожар локализовали на площади в 1,6 тыс. квадратных метров. Жители Новокуйбышевска рассказали, что около 01:30 по мск услышали в небе над городом звук, похожий на работу двигателя беспилотника. Чуть позже со стороны нефтеперерабатывающего завода раздался мощный взрыв. Очевидцы сообщили, что видели яркие вспышки в небе. Предварительно, один из украинских беспилотников был сбит на подлете к заводу.

Ранее жители Симферополя сообщили о взрывах около Крымского федерального университета и Симферопольского водохранилища.