В Самарской области потушили пожар на складе

В Новокуйбышевске Самарской области потушили пожар на складе. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МЧС России.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Самарской области», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что пожар локализовали на площади в 1,6 тыс. квадратных метров.

Этой ночью жители Новокуйбышевска рассказали, что около 01:30 по мск услышали в небе над городом звук, похожий на работу двигателя беспилотника. Чуть позже со стороны нефтеперерабатывающего завода раздался мощный взрыв. Очевидцы сообщили, что видели яркие вспышки в небе. Предварительно, один из украинских беспилотников был сбит на подлете к заводу.

10 марта в столице Башкирии — Уфе загорелся бревенчатый дом на пять квартир. Пострадавших нет. По данным МЧС, огонь распространился на площадь сто квадратных метров. Спасатели вывели из горящего здания четырех человек. На месте работали 21 сотрудник МЧС и 7 единиц техники. Причину возгорания не уточнили.

Ранее в чайхане Ленобласти произошел взрыв.