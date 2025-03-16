На Украине ограничат подачу электроэнергии для промышленности

На Украине ограничат подачу электроэнергии для бизнеса и промышленности 17 марта

На территории Украины ограничат подачу электроэнергии для бизнеса и промышленности 17 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале компании «Укрэнерго».

«Завтра, 17 марта, будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса», — говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать с 6:00 до 20:00 по местному времени. Такое решение принято в связи «со сложной ситуацией в энергосистеме», отметили в компании.

Ограничения не коснутся бытовых потребителей, добавили в «Укрэнерго».

Накануне украинский энергетический холдинг ДТЭК заявил, что ночные авиаудары повредили энергетические объекты в Днепропетровской и Одесской областях. В своем заявлении компания сообщила, что «ущерб значительный».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что еще несколько лет будут испытывать проблемы с электричеством.