Греция приняла на лечение часть пострадавших при пожаре в Северной Македонии

Греция приняла на лечение 18 пострадавших при пожаре на дискотеке в Кочани

Греция приняла на лечение 18 пострадавших при пожаре на дискотеке в городе Кочани в Северной Македонии. Об этом пишет РИА Новости.

«18 пострадавших будут проходить лечение в больнице Папаниколау в Салониках и в военных госпиталях в Афинах и Салониках», — отметил источник в правительстве Греции.

Трем тяжелораненым в возрасте от 19 до 25 лет с обширными ожогами уже оказывают помощь в Папаниколау.

Греция приняла всех пострадавших от ожогов, о которых просил Европейский механизм гражданской защиты, подчеркнули в правительстве.

В ночь на 16 марта в ночном клубе в Кочани в Северной Македонии, где проходила музыкальная вечеринка под названием «Пулс» (Пульс), начался пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стало использование пиротехники во время выступления группы ДНК.

В МВД Северной Македонии заявили, что на концерте присутствовали 1,5 тысячи человек. По информации ведомства, в результате трагедии не выжили не менее 50 человек.

Глава минздрава Северной Македонии Арбен Таравари сообщил, что в больницах лечение проходят 118 человек, которые пострадали при пожаре. По словам министра, несколько человек находятся в клинике пластической хирургии и в детской хирургии.

Ранее Лукашенко выразил соболезнования народу Северной Македонии после пожара в ночном клубе.