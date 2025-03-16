Лукашенко выразил соболезнования народу Северной Македонии после пожара в ночном клубе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования народу Северной Македонии после трагического пожара в ночном клубе города Кочани. Об этом сообщили на сайте белорусского лидера.

Лукашенко отметил, что в Белоруссии с большой болью и печалью восприняли новость о пожаре в ночном клубе.

«В этот тяжелый для Северной Македонии час от имени белорусского народа и себя лично выражаю глубокие соболезнования <...>, передаю слова искренней поддержки всем, кого затронула эта трагедия, а также пожелания скорейшего выздоровления потерпевшим», — заключил Лукашенко.

В ночь на 16 марта в ночном клубе в Кочани, где проходила музыкальная вечеринка под названием «Пулс» (Пульс), начался пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стало использование пиротехники во время выступления группы ДНК.

В МВД Северной Македонии заявили, что на концерте присутствовали 1,5 тысячи человек. По их информации, в результате трагедии не стало не менее 50 человек.

Глава минздрава Северной Македонии Арбен Таравари сообщил, что в больницах лечение проходят 118 человек, которые пострадали при пожаре. По словам министра, несколько человек находятся в клинике пластической хирургии и в детской хирургии.

Ранее власти Черногории решили объявить день траура в связи с пожаром в Северной Македонии.