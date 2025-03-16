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Москвичей предупредили об опасной погоде в течение трех суток

Гидрометцентр ввел желтый уровень погодной опасности в Москве из-за гололедицы
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Владимир Песня/РИА Новости

В Москве на ближайшие трое суток объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют данные на сайте российского Гидрометцентра.

Там отмечается, что уровень опасности будет повышенным с 01:00 17 марта до 01:00 20 марта из-за гололедицы. Предупреждение Гидрометцентра также касается Московской области. Желтый уровень опасности будет действовать и в Тверской, Смоленской, Владимирской, Калужской, Рязанской, Тульской, Брянской и Курской областях.

На этом фоне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в первой половине следующей недели жителей столицы ждет небольшое напоминание о прошедшей зиме в виде снега и ночных морозов. Днем ожидается около 0°C. Во второй половине недели будет намек на возврат к весне: станет значительно теплее, а столбик термометра может подняться до 8°C. Несмотря на это, в конце марта — начале апреля возможен еще один возврат холодов в город.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москву вернется весна.

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