Восемь пострадавших при пожаре в Кочани доставили в Болгарию

Самолет доставил восемь пострадавших при пожаре в Кочани в больницы Болгарии

Восемь пострадавших при пожаре в городе Кочани доставили на военно-транспортном самолете болгарских ВВС в больницы Болгарии. Об этом пишет ТАСС.

Пятерых пострадавших перевезли в Софию, троих — в Варну, в специализированную клинику по лечению ожогов. В ходе транспортировки пяти пострадавшим проводили искусственную вентиляцию легких.

В ночь на 16 марта в ночном клубе в Кочани в Северной Македонии, где проходила музыкальная вечеринка под названием «Пулс» (Пульс), начался пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стало использование пиротехники во время выступления группы ДНК.

В МВД Северной Македонии заявили, что на концерте присутствовали 1,5 тысячи человек. По информации ведомства, в результате трагедии не выжили не менее 50 человек.

Глава минздрава Северной Македонии Арбен Таравари сообщил, что в больницах лечение проходят 118 человек, которые пострадали при пожаре. По словам министра, несколько человек находятся в клинике пластической хирургии и в детской хирургии.

Ранее в Москве при пожаре во дворе здания «Известия холл» сгорел клуб Lookin Rooms.