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В Башкирии за сутки поступило 157 жалоб на подтопления

МЧС Башкирии: за сутки поступило 157 сообщений о подтоплениях
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МЧС России

За минувшие сутки в Башкирии поступило 157 сообщений о подтоплениях талыми водами, сообщает Telegram-канал ведомства.

«Организовано реагирование на 157 жалоб граждан на подтопление талыми водами», — говорится в сообщении.

Телеканал UTV в своем Telegram-канал сообщал, что в Альшеевском районе Башкирии закрыли для транспорта объездную дорогу через реку Курсак, которая была повреждена из-за паводка.

Кроме того, на выезде из села Новояппарово Давлекановского района талыми водами затопило автомобиль с людьми. Семья, приехавшая в гости в село, пыталась уехать домой, но их машину затопило талыми водами.

Telegram-канал «Ufa_rb» опубликовал видео, на котором местные жители плавают на сапбордах по затопленным улицам села Елкибаево в Уфимском районе Башкирии.

До этого Гидрометцентр РФ сообщал, что затопления в связи с весенним половодьем прогнозируются более чем в 25 регионах России.

Ранее сообщалось, что февраль 2025 года стал третьим в рейтинге самых теплых за всю историю.

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