Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ташкенте раскрыли кол-центр мошенников

Около 20 человек задержали в Ташкенте после раскрытия кол-центра мошенников
close
Shutterstock

Сотрудники правоохранительных органов Узбекистана раскрыли кол-центр в одном из районов Ташкента. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного ГУВД.

«В ходе мероприятия было арестовано около 20 человек, в качестве вещественных доказательств изъято более 15  000 их персональных данных, многочисленные пластиковые карты и наркотики», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, задержанные сотрудники «кол-центра» обзванивали граждан республики, после чего обманным путем похищали деньги с их карт. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В январе в пресс-службе генеральной прокуратуры Казахстана сообщили, что гражданин России организовал в Алма-Ате мошеннический кол-центр. Злоумышленники обзванивали клиентов и предлагали инвестиции в криптовалюту, а после перевода денег блокировали звонки.

В феврале заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов сообщил, что в теневую сеть обналичивания украденных средств вовлечены несколько миллионов человек, включая мошенников из зарубежных кол-центров. Речь идет о «дропах», которые передают третьим лицам данные своих банковских карт, и о зарубежных мошенниках, которые ставят им задачи.

Ранее в Британии назвали Украину мировым центром телефонного мошенничества.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами