В Ташкенте раскрыли кол-центр мошенников

Около 20 человек задержали в Ташкенте после раскрытия кол-центра мошенников

Сотрудники правоохранительных органов Узбекистана раскрыли кол-центр в одном из районов Ташкента. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного ГУВД.

«В ходе мероприятия было арестовано около 20 человек, в качестве вещественных доказательств изъято более 15 000 их персональных данных, многочисленные пластиковые карты и наркотики», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, задержанные сотрудники «кол-центра» обзванивали граждан республики, после чего обманным путем похищали деньги с их карт. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В январе в пресс-службе генеральной прокуратуры Казахстана сообщили, что гражданин России организовал в Алма-Ате мошеннический кол-центр. Злоумышленники обзванивали клиентов и предлагали инвестиции в криптовалюту, а после перевода денег блокировали звонки.

В феврале заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов сообщил, что в теневую сеть обналичивания украденных средств вовлечены несколько миллионов человек, включая мошенников из зарубежных кол-центров. Речь идет о «дропах», которые передают третьим лицам данные своих банковских карт, и о зарубежных мошенниках, которые ставят им задачи.

Ранее в Британии назвали Украину мировым центром телефонного мошенничества.