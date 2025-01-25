Россиянин организовал в Казахстане мошеннический колл-центр

Гражданин России организовал в Алма-Ате мошеннический кол-центр. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры Казахстана.

«В ходе оперативных мероприятий в одном из офисов крупного бизнес-центра обнаружен кол-центр, организатором которого выступил гражданин России и задействовал в работу 24 гражданина Казахстана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мошенники обзванивали клиентов и предлагали инвестиции в криптовалюту, а после перевода денег блокировали звонки.

Изъято оборудование, начато досудебное расследование о мошенничестве.

Заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов ранее заявил, что ежедневно мошенники совершают около 20 млн звонков россиянам. По словам Филиппова, из 20 млн звонков срабатывает чуть больше тысячи, при этом ущерб от них значительный. Он рассказал, что в настоящий момент у МВД в производстве находятся уголовные дела о 29 кол-центрах, расположенных на территории РФ.

Ранее эксперт рассказал о тяжелом психологическом состоянии жертв телефонных мошенников.