В Британии назвали Украину мировым центром телефонного мошенничества

Украина является мировым лидером в телефонном мошенничестве. Об этом пишет The Economist.

Авторы отметили, что в Киеве и Днепре работают сотни колл-центров, чья задача заключается исключительно в работе против россиян. В материале добавили, что такие организации могли спровоцировать волну поджогов в России в декабре.

Сотрудники мошеннических колл-центров в основном крадут у пожилых россиян деньги, а после обещают вернуть — но за совершение диверсии со стороны пострадавших. Источник в правоохранительных органах Украины рассказал изданию, что мошенниками работают опытные психологи, которые могут манипулировать уязвимыми группами населения.

11 января зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что эксперты выявили работу «университета» по подготовке мошенников, включая хакеров для атак на российские компании. Топ-менеджер рассказал, что у этого «университета» есть курсы и учебные материалы, сдаются экзамены. Срок обучения составляет семь недель.

В МВД предупредили, что мошенники активно используют торговые площадки в интернете для хищения денег у граждан. Злоумышленники под предлогом проведения безопасной сделки направляют через мессенджеры фишинговые ссылки, после чего, получив информацию о банковской карте потерпевшего, снимают деньги с его счета, рассказали в ведомстве.

Ранее МВД рассказало, в каких случаях всегда стоить класть трубку.