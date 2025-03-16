К концу следующей недели в Москве ожидается потепление

Вильфанд: с 21 марта в Москве и области потеплеет до +10–12°C

Потепление ожидается в Москве и области в конце следующей недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Метеоролог рассказал, что 20–21 марта в столичном регионе прогнозируются небольшие осадки. При этом в ночь на 21 марта температура воздуха в Москве и области может составить от -2°C до +3°C.

«Дневные температуры в пятницу, субботу и воскресенье будут стремиться к десятиградусной отметке — +7–10°C, на юге Московской области даже до +12°C», — добавил Вильфанд.

По его словам, в эти дни температура воздуха в столичном регионе будет выше нормы на три градуса. В то же время метеоролог предупредил жителей Москвы и области об образовании гололедицы на дорогах.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ отметил, что 22 и 23 марта в столице страны может произойти повышение атмосферного давления. В связи с этим погода будет преимущественно без осадков.

До этого Вильфанд сообщил, что в период с 17 по 20 марта в Москве ожидается зимний температурный режим. Как он сказал, днем столбики термометров будут показывать около 0°C. Температура воздуха ночью, в свою очередь, составит -4–8°C.

Ранее в одном из российских городов ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды.