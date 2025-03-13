Ревнивый россиянин избил жену табуреткой

В Кировске задержан мужчина, подозреваемый в нанесении побоев жене, мужчина избил ее табуретом. Об этом сообщает УМВД Мурманской области.

По данным следствия, обвиняемый поссорился с женой, в ходе конфликта он схватил табурет и несколько раз ударил им женщину по голове. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Подозреваемого в нападении задержали, 40-летний мужчина признался, что причиной ссоры с женой стала ревность. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, кировчанину может грозить до полутора лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Карелии мужчина жестоко избил жену из-за музыки. Конфликт между парой произошел во время застолья. Муж женщины стал слушать громкую музыку, что ей не понравилось. Сначала она попросила его сделать звук потише, а затем выбросила музыкальную колонку в окно. Мужчина принялся избивать супругу и сбежал.

Ранее россиянин ударил сына штангой от шторы за то, что тот играл и не ложился спать.