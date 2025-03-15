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На видео попало, как казанцы привязали к авто подростка и избили его

В Казани на видео попало, как подростка привязали к авто и избили

В Казани несколько мужчин привязали подростка к автомобилю и избили. Об этом сообщает Telegram-канал «Казань».

«Инцидент с мальчиком, которого привязали тросом к машине и жестоко избили, произошел еще в начале января», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина завязывает на талии подростка трос, другой конец которого прикрепляет к припаркованному автомобилю. Когда нарушители отходят, подросток освобождается. На записи также видно, что злоумышленники начинают бить несовершеннолетнего, который распыляет им в глаза перцовый баллончик и убегает.

По информации канала, злоумышленники догнали сбежавшего подростка и жестоко избили. Также сообщается, что после произошедшего мать пострадавшего обратилась в полицию, но сотрудники правоохранительных органов не нашли оснований для возбуждения уголовного дела и заявили, что за использование в ходе конфликта перцового баллончика подростка могут привлечь к административной ответственности. После этого женщина обратилась к главе СК Александру Бастрыкину, который потребовал предоставить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Ранее мужчины ездили по дорогам в мусорном баке и попали на видео.

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