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Из Суджанского района эвакуировали почти 400 человек

МЧС: из Суджанского района Курской области эвакуировали 395 человек

Из Суджанского района Курской области эвакуировали 395 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МЧС России.

По данным ведомства, работа по эвакуации жителей Суджанского района продолжается. Пз приграничного района жителей вывозят сотрудники МЧС, Министерства обороны и других ведомств.

Генштаб ВСУ опубликовал карту Курской области, на которой видно, что Суджа не находится под контролем Украины. Таким образом, Киев спустя три дня признал потерю контроля над российским городом. При этом над Суджей украинские беспилотники не перестают летать. В планах местных властей — разминирование территории, восстановление населенного пункта и возвращение мирных жителей домой.

Военнослужащие группировки «Север» продолжают непрерывно эвакуировать мирных граждан из Суджи в безопасные районы. Так, 16 марта эвакуировали из самой Суджи около 40 мирных жителей, в том числе лежачих больных.

Ранее боец «Ахмата» рассказал о разрушениях под Суджей от действий ВСУ.

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