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Черногория объявит день траура в связи с пожаром в Северной Македонии

Власти Черногории объявят 17 марта днем траура после пожара в Северной Македонии
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Visar Kryeziu/AP

Черногория объявит 17 марта днем траура в связи с пожаром на дискотеке в Северной Македонии. Об этом сообщил черногорский премьер-министр Милойко Спайич в социальной сети X.

«С большим прискорбием мы приняли весть о трагических событиях в Кочани в Северной Македонии. Правительство Черногории готово в этот тяжелый момент всеми способами поддержать дружеский народ Северной Македонии», — написал премьер.

В ночь на 16 марта в ночном клубе в Кочани, где проходила музыкальная вечеринка под названием «Пулс» (Пульс), начался пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стало использование пиротехники во время выступления группы ДНК.

В МВД Северной Македонии заявили, что на концерте присутствовали 1,5 тысячи человек. По их информации, в результате трагедии не стало не менее 50 человек.

Глава минздрава Северной Македонии Арбен Таравари сообщил, что в больницах лечение проходят 118 человек, которые пострадали при пожаре. По словам министра, несколько человек находятся в клинике пластической хирургии и в детской хирургии.

Ранее в Москве при пожаре во дворе здания «Известия холл» сгорел клуб Lookin Rooms.

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