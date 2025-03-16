Подозреваемый в ликвидации националиста Ганула признал свою вину

Украинец Сергей Шалаев, подозреваемый в ликвидации радикального националиста и организатора поджога одесского Дома профсоюзов в 2014 году Демьяна Ганула, признал свою вину. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на заместителя руководителя Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Руслана Веремчука.

По данным телеканала, следствие считает, что Ганула могли заказать. Правоохранители устанавливают круг причастных лиц.

Ганула ликвидировали на людной улице в Одессе утром 14 марта. Следователи рассматривают несколько версий: среди них месть за помощь в организации задержания уклонистов от мобилизации. Ганул известен как один из участников поджога Дома профсоюзов 2 мая 2014 года.

Активистка Ольга Игнатьева считает, что этот инцидент — сигнал для сообщников националиста по поджогу Дома профсоюзов. 13 марта ЕСПЧ возложил ответственность за это на украинские власти. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский отреагировал на ликвидацию националиста Ганула в Одессе.