Патриарх Кирилл помолился об упокоении своего духовника Илия в Бескудникове

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл помолился об упокоении своего духовника и духовника Оптиной пустыни схиархимандрита Илия (Алексея Ноздрина). Глава Русской православной церкви (РПЦ) сделал это во время освящения московского храма блаженной Ксении Петербургской в Бескудникове, сообщили в патриаршей пресс-службе.

«Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма блаженной Ксении Петербургской — Патриаршего подворья в Бескудникове города Москвы и Божественную литургию святителя Василия Великого в новоосвященном храме», — сказано в сообщении.

В пресс-службе заявили, что на заупокойной ектении были вознесены молитвы об упокоении новопреставленного схиархимандрита.

Илия не стало накануне поздно вечером. Его отпевание пройдет во вторник, 18 марта.

Ноздрин родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 50-х годов XX века он учился в Саратовской семинарии, но ее закрыли. Тогда будущий духовник патриарха Кирилла продолжил обучение в Ленинградской духовной семинарии, а затем перешел в Ленинградскую духовную академию.

В 80-х годах его направили в качестве духовника в монастырь Оптина пустынь в Калужской области. Там он принял постриг в великую схиму с именем Илий.

С 2009 года схиархимандрит жил в Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В 2010 году его возвели в сан схиархимандрита.

Ранее патриарх Кирилл обратился к духовенству с призывом.