При обстреле ВСУ в Херсонской области пострадал ребенок

Ребенок 2017 года рождения получил ранение при обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Рыбальче в Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах региона.

«Сегодня в 14:17 мск в селе Рыбальче в результате обстрела жилого сектора пострадал ребенок 2017 года рождения», — рассказали в оперативных службах.

О состоянии ребенка и о травмах, которые он получил, не сообщается.

До этого еще один ребенок был ранен в результате атаки ВСУ на Севастополь. По словам губернатора города Михаила Развожаева, несовершеннолетний получил осколочное ранение в районе улицы Щербака.

Также о ранении двухлетней девочки при обстреле Шебекинского городского округа со стороны украинских войск сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Родители вместе с ребенком сами обратились в больницу. У девочки диагностировали касательное осколочное ранение ноги. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

Ранее украинский военный ранил ребенка, пытаясь сбить из пулемета беспилотник.