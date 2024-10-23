Украинский военный ранил ребенка, пытаясь сбить из пулемета беспилотник

Солдат Вооруженных сил Украины пытался сбить беспилотник из крупнокалиберного пулемета и ранил ребенка в Хмельницкой области. Об этом сообщило украинское издание «Главком», со ссылкой на данные госреестра судебных решений страны.

Инцидент произошел еще 27 августа 2024 года. Имени военнослужащего не назвали. Журналисты сообщили, что пуля крупнокалиберного пулемета попала в ногу ребенку. Пострадавший получил рваную рану правого бедра и попал в больницу.

Представители госбюро расследований Украины возбудили уголовное дело по факту нарушения правил обращения с оружием.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении двухлетней девочки при обстреле Шебекинского городского округа со стороны украинских войск. Как рассказал Гладков, после обстрелов в Шебекинскую центральную районную больницу самостоятельно обратились родители с ребенком. Девочке диагностировали касательное осколочное ранение ноги.

Ранее украинский беспилотник ранил жителя Горловки в ДНР.