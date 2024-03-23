В Севастополе ранен ребенок

В результате атаки ВСУ на Севастополь получил ранения ребенок. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем официальном Telegram-канале.

Он отметил, что в районе улицы Щербака ребенок получил осколочное ранение.

По словам губернатора, ПВО продолжает работу. По предварительным данным, уже сбито «несколько воздушных целей».

«Также обломки упали в районе Индустриальной. Горит автомобиль и трава на участке», — написал Развожаев.

Он также объяснил причину задымления в районе внутреннего рейда, Севастопольской и Южной бухт: это военные используют маскировку.

Губернатор города призвал жителей доверять только официальной информации.

Вечером в субботу, 23 марта, стало известно, что в Севастополе включили воздушную тревогу. По данным оперштаба Крымского моста, движение автотранспорта по мосту временно перекрыто.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.