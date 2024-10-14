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В Белгородской области в результате обстрела ранена двухлетняя девочка

Гладков: при обстреле Шебекинского городского округа ранило двухлетнюю девочку

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале о ранении двухлетней девочки при обстреле Шебекинского городского округа со стороны украинских войск.

По словам главы региона, в течение 13 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Шебекино, а также селам Архангельское, Новая Таволжанка и Середа 21 боеприпас. Кроме того, населенные пункты атаковали два беспилотника.

Как рассказал Гладков, после обстрелов в Шебекинскую центральную районную больницу самостоятельно обратились родители с ребенком.

«Двухлетней девочке диагностировали касательное осколочное ранение ноги. После оказания медицинской помощи лечение продолжат амбулаторно», — написал губернатор.

По словам Гладкова, в ходе обстрела Белгородского района также пострадали двое бойцов самообороны — их госпитализировали в областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести.

Новость дополняется.

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