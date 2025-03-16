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Жительница Комсомольска-на-Амуре разозлила соседей, устроив «приют» для животных

В Комсомольске-на-Амуре женщина устроила нелегальный приют для животных
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Depositphotos

Жительница Комсомольска-на-Амуре организовала в своей квартире приют для кошек и собак, что мешает другим жильцам дома. Об этом сообщает агентство Transsibinfo.

По его данным, соседи жалуются на громкие звуки и отсутствие нормального ухода за животными, в то время как сама женщина проживает в другом месте.

«Лай, вой, беспрестанное мяуканье, неприятный запах наполняют подъезд. Напротив «приюта» дверь в квартиру маломобильной женщины, которая страдает от соседства больше всех», — отмечается в материале.

Согласно публикации, жители многоквартирного дома пожаловались на сложившуюся ситуацию краевому депутату, а тот попросил прокуратуру помочь с решением проблемы.

В январе волонтеры попытались справиться с аналогичной ситуацией в Москве. Жительница столицы устроила в своей трехкомнатной квартире «приют» для почти сотни кошек – там они голодают, болеют и погибают от ненадлежащего содержания. Как рассказала «Газете.Ru» волонтер Дарья, инициативная группа обратилась в МВД с просьбой провести проверку по факту жестокого обращения с животными и возбудить уголовное дело против хозяйки.

Ранее хозяева сдали в приют чересчур ласкового кота.

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