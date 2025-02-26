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Хозяева сдали в приют чересчур ласкового кота

В США восьмилетний кот оказался в приюте, потому что постоянно требовал ласки
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littleguild/TikTok

В США хозяева сдали кота в приют за то, что он был «слишком ласковым». Об этом говорится в соцсетях приюта The Little Guild.

Недавно владельцы восьмилетнего кота по кличке Рави отказались от него и доставили в приют для животных в Коннектикуте. Озадаченные волонтеры рассказали историю брошенного питомца в ролике на TikTok, который с 11 февраля набрал более 12,6 млн просмотров.

Дружелюбный кот обнимался с сотрудницей приюта под песню Кимы Доусон «You Love Me» и покорил сердца пользователей. После того, как видео стало вирусным, в приюте сообщили, что получили более 100 заявок от потенциальных хозяев, и Рави очень скоро отправится в новый дом.

«К сожалению, у нас только один Рави, поэтому не все смогут взять этого милого мальчика, но у нас есть другие кошки, такие же милые, как этот парень», — отметили в приюте.

Ранее в Финляндии волонтеры спасли прибежавшую из России собаку.

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